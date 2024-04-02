МОК просил украинцев следить за поведением российских спортсменов в Интернете

Международный олимпийский комитет (МОК) буквально отсеивает спортсменов из РФ, желающих принять участие в Играх, с помощью специальной наблюдательной комиссии, признался глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Общаясь с "африканским чиновником", он пояснил, что этот орган выискивает среди российских атлетов патриотов своей страны.

"У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией, и они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх", — отметил спортивный чиновник.