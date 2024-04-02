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2 апреля, 09:40

МОК просил украинцев следить за поведением российских спортсменов в Интернете

Глава МОК Бах попросил украинцев следить за высказываниями спортсменов из РФ

Томас Бах. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Томас Бах. Обложка © ТАСС / EPA / LAURENT GILLIERON

Международный олимпийский комитет (МОК) буквально отсеивает спортсменов из РФ, желающих принять участие в Играх, с помощью специальной наблюдательной комиссии, признался глава МОК Томас Бах в беседе с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров). Общаясь с "африканским чиновником", он пояснил, что этот орган выискивает среди российских атлетов патриотов своей страны.

"У нас есть специальная наблюдательная комиссия на уровне МОК, которая также работает с независимой компанией, и они следят за Интернетом, СМИ и публичными заявлениями. Так что, если спортсмен появляется с такими заявлениями, он не может принимать участие в Играх", — отметил спортивный чиновник.

Более того, добавил Бах, МОК попросил украинцев предоставлять подобную информацию. Их призвали следить за патриотическими высказываниями российских спортсменов в Сети, чтобы не допустить их до Олимпиады в Париже. По мнению главы МОК, несмотря на такие меры, многие россияне всё равно захотят принять участие в Играх.

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Напомним, МОК ожидает, что около 40 российских спортсменов примут участие в летних Олимпийских играх в Париже. Однако наши соотечественники не смогут выступать в командных видах спорта и лишатся национальных знаков, в том числе флага и гимна. Такие условия породили волну призывов бойкотировать Игры, однако министр спорта Олег Матыцин выступил против.

Матвей Константинов
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