Россия сорвала планы Киева по производству миллионов дронов

Чтобы остановить военное производство на Украине, ВС России продолжают удары по её критической инфраструктуре. Власти Киева сообщили о повреждении энергетических объектов, в результате чего страна осталась без света. В чём заключается долгосрочный эффект от таких атак, объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Нет света, значит, нет воды. Нет воды, значит, нет газа. Если нет газа, значит, нет тепла. И последние удары, которые были нанесены по элементам критической инфраструктуры, полностью срывают все планы Киева по производству миллионов дронов, по развёртыванию производства каких-то снарядов", — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что вот этими последовательно чередующимися ударами наших высокоточных ракет мы показали — возмездие будет нанесено немедленно. Военный эксперт напомнил о террористических актах, совершённых украинской стороной. Речь идёт об ударах по Белгороду и Курску, а также о страшном и кровавом теракте в "Крокус сити холле".