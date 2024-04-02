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2 апреля, 13:11

Россия сорвала планы Киева по производству миллионов дронов

Военный эксперт Матвийчук: Ракетные удары по Украине срывают военные планы Киева

Ракетные удары по Украине срывают военные планы Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Ракетные удары по Украине срывают военные планы Киева. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Чтобы остановить военное производство на Украине, ВС России продолжают удары по её критической инфраструктуре. Власти Киева сообщили о повреждении энергетических объектов, в результате чего страна осталась без света. В чём заключается долгосрочный эффект от таких атак, объяснил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

"Нет света, значит, нет воды. Нет воды, значит, нет газа. Если нет газа, значит, нет тепла. И последние удары, которые были нанесены по элементам критической инфраструктуры, полностью срывают все планы Киева по производству миллионов дронов, по развёртыванию производства каких-то снарядов", — подчеркнул специалист в беседе с телеканалом "360".

Он добавил, что вот этими последовательно чередующимися ударами наших высокоточных ракет мы показали — возмездие будет нанесено немедленно. Военный эксперт напомнил о террористических актах, совершённых украинской стороной. Речь идёт об ударах по Белгороду и Курску, а также о страшном и кровавом теракте в "Крокус сити холле".

Назван размер территории, которую Россия освободила с начала года в ходе СВО
Назван размер территории, которую Россия освободила с начала года в ходе СВО

Ранее стало известно, что следы последних терактов против России ведут на Украину. В МИД РФ заявили, что нарушение Киевом антитеррористических конвенций повлечёт ответственность. Напомним, среди причастных к терактам в министерстве назвали главу Службы безопасности Украины Василия Малюка. Его требуют немедленно арестовать и выдать России.

Евгения Мосс
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