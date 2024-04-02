Акция "Семь добрых слов" собрала уже более 100 тысяч слов о семье, любви и поддержке

Акция "Семь добрых слов" набирает обороты. Участники со всей страны, включая жителей новых российских регионов, активно делятся словами добра и теплоты. Вписать добрые слова в историю Года семьи можно по ссылке. Акция собрала уже более 100 тысяч слов.

Всероссийская акция "Семь добрых слов" призвана поддержать семейные ценности, формирование положительного образа многодетных семей через развитие благоприятной социальной и культурной среды.

"С первых дней запуска акции "Семь добрых слов" мы столкнулись с потрясающим откликом со стороны участников со всей России. На сегодняшний день акция собрала уже более 100 тысяч слов, став ярким свидетельством, как идеи доброты и семейных ценностей объединяют тысячи голосов. Такой отклик ясно показывает, что любовь и человечность, которые лежат в основе акции, находят глубокий резонанс в сердцах людей по всей России. Особую гордость вызывает тот факт, что проект возник в среде многодетных семей, которые не только поддерживают друг друга, но и вдохновляют всё общество в стремлении к созиданию и заботе. Это ещё раз подтверждает, что в современном мире добро и семейные ценности не теряют своей актуальности, но становятся всё более важными и значимыми", — прокомментировала руководитель проекта "Многодетная Россия" Наталья Карпович.

В акции "Семь добрых слов" детей и взрослых объединяет идея доброты и традиционных семейных ценностей. Любой участник может прислать семь слов о добре, любви, семье и общечеловеческих ценностях через форму на сайте "Многодетной России" до 30 мая 2024 года.

"Акция "Семь добрых слов" проходит в Год семьи, и это очень символично, потому что именно в семье мы чаще всего слышим добрые слова. Семья — это доброта, любовь, надежда, поддержка, опора, взаимопонимание, уважение. Видите, уже семь добрых слов есть, а на самом деле их намного больше", — отметила член Оргкомитета Года семьи, автор социального проекта "Женщины Донбасса" Юлия Барановская.