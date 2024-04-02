Генерал НАТО рассказал, против какой российской "Царь-бомбы" у Киева нет противоядия

Российские планирующие боеприпасы представляют колоссальную угрозу для Украины. Так считает отставной генерал НАТО Бен Ходжес. По его словам, Россия и без того превосходит Киев в дронах и радиоэлектронной борьбе, но когда речь идёт о "Царь-бомбах" — именно так офицер охарактеризовал наш ответ американской технологии JDAM — то им ВСУ просто нечего противопоставить.

"Эти "Царь-бомбы", конечно, создадут проблемы. Наверняка они будут направлены в том числе против инфраструктуры и энергетических объектов Украины", — сказал Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.