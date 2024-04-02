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2 апреля, 14:29

Генерал НАТО рассказал, против какой российской "Царь-бомбы" у Киева нет противоядия

Генерал НАТО Ходжес назвал российские планирующие боеприпасы "Царь-бомбой"

Российские планирующие боеприпасы представляют колоссальную угрозу для Украины. Так считает отставной генерал НАТО Бен Ходжес. По его словам, Россия и без того превосходит Киев в дронах и радиоэлектронной борьбе, но когда речь идёт о "Царь-бомбах" — именно так офицер охарактеризовал наш ответ американской технологии JDAM — то им ВСУ просто нечего противопоставить.

"Эти "Царь-бомбы", конечно, создадут проблемы. Наверняка они будут направлены в том числе против инфраструктуры и энергетических объектов Украины", — сказал Ходжес в интервью YouTube-каналу Silicon Curtain.

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К слову, на Украине и ранее били тревогу из-за оружия России, обращающего ВСУ в бегство. Украинские военные теряют позиции из-за планирующих авиабомб ВС РФ. Как признал глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, Киев не может противостоять этому оружию. Подробнее о том, как российские бомбы ФАБ-1500 превращают украинскую линию обороны в руины, — в нашем материале.

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ТАСС / Эрик Романенко

Марина Калегина
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