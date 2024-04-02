Сенатор объяснил, почему автомобиль с иконами с взрывчаткой спокойно пересёк Европу

Автомобиль с партией икон, где нашли взрывчатку, спокойно проехал через страны ЕС из-за отсутствия в них зон таможни. Об этом заявил зампредседателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Пермского края Андрей Климов.

Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Видео © ЦОС ФСБ России

"Внутри стран Европейского союза как таковых пограничных или зон таможни нет. Там есть единое таможенное пространство. Евросоюз в своё время вместе с украинской хунтой все нормальные способы сообщения прервал", — подчеркнул Климов в беседе с Ura.ru.

Сенатор также предположил, что страны могли получить специальную команду не проверять автомобиль, в котором доставляли опасные реликвии. По его словам, груз везли через Румынию, хотя через Польшу было бы быстрее. Вероятно, украинцы посчитали, что смогут затеряться в потоке машин, а страны ЕС поддались на игру спецслужб Североатлантического альянса, пояснил Климов.

Зампредседателя Комитета Совфеда добавил, что взрывчатку в Россию хотели доставить для реализации серии терактов. По его словам, операция перевоза груза готовилась ещё до нападения на подмосковный "Крокус сити холл". Сенатор считает, что Украина терпит поражение на фронте, поэтому и решила совершать террористические атаки.

"Я не могу исключить, что эти попытки на этом не прекратятся. Люди на Украине впали в безумие от безысходности. Возможно, подобные грузы и сейчас везут", — пояснил Климов.