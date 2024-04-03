В Приморье шестилетний мальчик ушёл из дома и провёл ночь в лесу на морозе

В минувший вторник, 2 апреля, в населённом пункте Хрустальный, расположенном в Приморском крае, произошёл инцидент, в результате которого чуть не погиб шестилетний ребёнок. Как передаёт в телеграм-канале региональная прокуратура, там с придомовой территории, оставшись без присмотра, ушёл маленький мальчик.

В ведомстве сообщили, что незамедлительно был собран поисково-спасательный отряд. Найти ребёнка местным жителям вместе с волонтёрами помогали сотрудники правоохранительных органов.