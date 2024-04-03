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3 апреля, 01:58

В Приморье шестилетний мальчик ушёл из дома и провёл ночь в лесу на морозе

Прокуратура: В Приморье шестилетний ребёнок провёл ночь в лесу на морозе

Найти ребёнка местным жителям вместе с волонтёрами помогали сотрудники правоохранительных органов. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

Найти ребёнка местным жителям вместе с волонтёрами помогали сотрудники правоохранительных органов. Обложка © Telegram / Прокуратура Приморского края

В минувший вторник, 2 апреля, в населённом пункте Хрустальный, расположенном в Приморском крае, произошёл инцидент, в результате которого чуть не погиб шестилетний ребёнок. Как передаёт в телеграм-канале региональная прокуратура, там с придомовой территории, оставшись без присмотра, ушёл маленький мальчик.

В ведомстве сообщили, что незамедлительно был собран поисково-спасательный отряд. Найти ребёнка местным жителям вместе с волонтёрами помогали сотрудники правоохранительных органов.

Сообщается, что мальчика нашли в лесу уже на следующее утро, 3 апреля. У ребёнка, которого в дальнейшем в экстренном порядке госпитализировали, было диагностировано переохлаждение. Прокуратура проводит проверку по данному факту.

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Ранее Life.ru писал, что в болоте в Курской области недавно нашли тело 10-летнего ребёнка. По данным областного управления СКР, он погиб от асфиксии.

Алексей Соловьёв
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