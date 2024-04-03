Песков: Террористическая активность Киева требует новых мер безопасности

Террористическая активность Киева требует дополнительных мер безопасности и мобилизованности спецслужб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что делается", — сказал представитель Кремля, комментируя атаку на объекты в Татарстане.

Песков указал, что киевский режим продолжает свою террористическую политику.