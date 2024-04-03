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3 апреля, 09:26

Песков: Террористическая активность Киева требует новых мер безопасности

Террористическая активность Киева требует дополнительных мер безопасности и мобилизованности спецслужб. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В целом ситуация и продолжающаяся активность в этом направлении киевского режима требует, безусловно, от всех наших соответствующих служб повышенной мобилизованности, готовности и принятия дополнительных мер по обеспечению безопасности, что делается", — сказал представитель Кремля, комментируя атаку на объекты в Татарстане.

Песков указал, что киевский режим продолжает свою террористическую политику.

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Напомним, утром 2 апреля несколько беспилотников атаковали Татарстан, целью стали предприятия в Нижнекамске и Елабуге, где повреждено общежитие особой экономической зоны (ОЭЗ) "Алабуга". Однако в целом серьёзных разрушений и нарушений технологического процесса нет. Пострадали 14 человек — студенты политеха, в том числе иностранные. В ООН уже осудили удар, призвав Киев перестать бить по гражданским объектам.

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ТАСС / Михаил Терещенко

Александр Юнашев
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