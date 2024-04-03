В ГУР сравнили Украину с умирающим пациентом и потребовали от Запада "полного лечения"
Представитель ГУР Тимков сравнил Украину с пациентом, "привязанным к капельнице"
Нынешняя Украина похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. С таким заявлением выступил высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной бригадный генерал Дмитрий Тимков. Он подчеркнул, что его страна очень нуждается в дополнительной помощи со стороны Запада, а в противном случае украинцев ожидает крах.
"Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём", — приводит газета The Guardian слова Тимкова.
А ранее Владимир Зеленский признал, что без американской помощи ВСУ придётся отступать. В интервью газете The Washington Post он также напомнил о дефиците ракет у армии. По словам Зеленского, Киев увеличивает число собственных систем противовоздушной обороны, но этого недостаточно. О дефиците комплексов ПВО также заявлял министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба. Он потребовал от Запада поставить Киеву "эти чёртовы Patriot".
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