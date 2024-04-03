Нынешняя Украина похожа на пациента, который находится на аппарате жизнеобеспечения. С таким заявлением выступил высокопоставленный сотрудник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Незалежной бригадный генерал Дмитрий Тимков. Он подчеркнул, что его страна очень нуждается в дополнительной помощи со стороны Запада, а в противном случае украинцев ожидает крах.

"Мы привязаны к капельнице. У нас достаточно лекарств, чтобы остаться в живых. Но если Запад хочет, чтобы мы победили, нам нужно полное лечение. В противном случае мы падём", — приводит газета The Guardian слова Тимкова.