В Петербурге задержали доцента вуза за аватарку с украинским трезубцем в соцсетях

На доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова составили протокол о дискредитации Российской армии. Сейчас мужчина находится в Ленинском районном суде, пишет РБК.

По данным издания, полицейские задержали Буракова прямо на рабочем месте в аудитории вуза. На доцента составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ), теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Как сообщает "Фонтанка", поводом для задержания Буракова стала аватарка на странице в соцсетях, на которой изображён трезубец на фоне украинского флага.