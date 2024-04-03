В Петербурге задержали доцента вуза за аватарку с украинским трезубцем в соцсетях
В Петербурге задержали доцента университета за дискредитацию ВС России
Дмитрий Бураков. Обложка © VK / Дмитрий Бураков
На доцента Петербургского государственного университета путей сообщения Дмитрия Буракова составили протокол о дискредитации Российской армии. Сейчас мужчина находится в Ленинском районном суде, пишет РБК.
По данным издания, полицейские задержали Буракова прямо на рабочем месте в аудитории вуза. На доцента составлен протокол по статье 20.3.3 КоАП РФ (Дискредитация ВС РФ), теперь ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Как сообщает "Фонтанка", поводом для задержания Буракова стала аватарка на странице в соцсетях, на которой изображён трезубец на фоне украинского флага.
Ранее стало известно, что сбежавшего на Кипр экс-футболиста Евгения Савина заочно арестовали за фейки о ВС РФ. В феврале 2023 года его уже штрафовали на 50 тысяч рублей за попытку опорочить честь бойцов. Тогда Савин опубликовал видео с участием украинских футболистов, осудив действия России. Затем он дал интервью Ксении Собчак, где вновь допустил антироссийские высказывания и фейки о ВС РФ.