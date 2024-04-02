Регион

Уведомления отключены

2 апреля, 12:35

На обнищавшую за рубежом Троянову* в России призвали завести дело из-за её кровавой мечты

На Троянову* призвали завести дело за угрозу расправиться с первыми лицами РФ

Актриса Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / URA.ru / Aleksandr Mamaev

Актриса Яна Троянова*. Обложка © ТАСС / URA.ru / Aleksandr Mamaev

На актрису Яну Троянову* призвали завести уголовное дело за слова о желании расправиться с первыми лицами российского государства. С такой инициативой выступил председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает телеканал "360".

О своей "мечте" уехавшая из России актриса рассказала украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону**. Зайцев направил соответствующее обращение в Следственный комитет РФ и прокуратуру. По его словам, артистку должны привлечь по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.

Трущобы, отели, квартиры друзей и любовников: Кто гонит по миру Троянову и других иноагентов
Трущобы, отели, квартиры друзей и любовников: Кто гонит по миру Троянову и других иноагентов

Напомним, уехавшая из РФ Троянова* в одном из интервью наговорила на целый срок. Актриса сравнила нашу страну с "изнасилованной бабой", заявив, что тут живут "одни алкаши". После этого в Комитете Госдумы по культуре призвали внести актрису в список иноагентов и проверить на предмет дискредитации ВС РФ. В ноябре прошлого года Минюст признал Троянову* иноагентом. После того как артистка переехала во Францию, она стала жаловаться на плачевное материальное состояние и невостребованность. Обнищавшая звезда сериала "Ольга" не смогла оспорить статус иноагента в суде Москвы.

* Внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** Включён в России в реестр физлиц-иноагентов и реестр террористов и экстремистов.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • янатроянова
  • Знаменитости
  • Общество
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров