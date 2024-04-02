На обнищавшую за рубежом Троянову* в России призвали завести дело из-за её кровавой мечты

На актрису Яну Троянову* призвали завести уголовное дело за слова о желании расправиться с первыми лицами российского государства. С такой инициативой выступил председатель общественного движения "Зов народа" Сергей Зайцев, сообщает телеканал "360".

О своей "мечте" уехавшая из России актриса рассказала украинскому пропагандисту Дмитрию Гордону**. Зайцев направил соответствующее обращение в Следственный комитет РФ и прокуратуру. По его словам, артистку должны привлечь по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью.