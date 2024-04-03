Кравцов заявил, что изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не планируется

Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом сроки повторного экзамена должны быть продлены до конца приёмной кампании в вузы. В Рособрнадзоре сообщили, что уже в июне 2024 года российские выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Итоговым станет второй результат, выбрать лучшую оценку не получится. Основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 23 мая по 1 июля, досрочный начался 22 марта и продлится до 22 апреля, а дополнительный состоится с 4 по 23 сентября.