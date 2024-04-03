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3 апреля, 15:15

Кравцов заявил, что изменений в ЕГЭ в 2024 году больше не планируется

В 2024 году не планируется вносить новые изменения в порядок и процедуру проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов.

"Все правила были утверждены в сентябре", — сказал он.

Судьба предрешена: В ЕГЭ усмотрели две идеи, которые неизбежно приведут к его отмене
Судьба предрешена: В ЕГЭ усмотрели две идеи, которые неизбежно приведут к его отмене

Ранее президент РФ Владимир Путин в Послании Федеральному собранию распорядился дать школьникам возможность пересдачи ЕГЭ по одному из предметов. При этом сроки повторного экзамена должны быть продлены до конца приёмной кампании в вузы. В Рособрнадзоре сообщили, что уже в июне 2024 года российские выпускники получат возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов. Итоговым станет второй результат, выбрать лучшую оценку не получится. Основной период ЕГЭ в этом году пройдёт с 23 мая по 1 июля, досрочный начался 22 марта и продлится до 22 апреля, а дополнительный состоится с 4 по 23 сентября.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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