Лео Бокерия рассказал о личном рекорде проведённых за день операций
Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как за день провёл семь операций
Лео Бокерия. Обложка © TACC / Сергей Бобылев
Рекорд самого знаменитого российского кардиохирурга Лео Бокерии — семь проведённых за день операций. Об этом президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН рассказал в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".
Легендарный кардиохирург Бокерия рассказал о личном рекорде проведённых за день операций. Видео © Telegram / "Знание.Новости"
"У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в два часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут ещё ребёнка. И я остался. Его привезли, и в пять утра мы начали операцию", — поделился 84-летний Бокерия.
Лео Бокерия — главный кардиохирург России, известный учёный и организатор медицинской науки. Он руководит Бакулевским центром с 1994 года. В ноябре 2019-го Бокерия стал почётным президентом медучреждения.
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