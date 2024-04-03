Лео Бокерия рассказал о личном рекорде проведённых за день операций

Рекорд самого знаменитого российского кардиохирурга Лео Бокерии — семь проведённых за день операций. Об этом президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН рассказал в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".

"У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в два часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут ещё ребёнка. И я остался. Его привезли, и в пять утра мы начали операцию", — поделился 84-летний Бокерия.