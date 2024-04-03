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3 апреля, 17:02

Лео Бокерия рассказал о личном рекорде проведённых за день операций

Кардиохирург Лео Бокерия рассказал, как за день провёл семь операций

Лео Бокерия. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Лео Бокерия. Обложка © TACC / Сергей Бобылев

Рекорд самого знаменитого российского кардиохирурга Лео Бокерии — семь проведённых за день операций. Об этом президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН рассказал в ходе "Разговоров о важном" в лектории общества "Знание".

Легендарный кардиохирург Бокерия рассказал о личном рекорде проведённых за день операций. Видео © Telegram / "Знание.Новости"

"У меня было семь операций. Когда я собирался уже уходить в два часа ночи, мне сказали, что сейчас привезут ещё ребёнка. И я остался. Его привезли, и в пять утра мы начали операцию", — поделился 84-летний Бокерия.

Лео Бокерия — главный кардиохирург России, известный учёный и организатор медицинской науки. Он руководит Бакулевским центром с 1994 года. В ноябре 2019-го Бокерия стал почётным президентом медучреждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что московские врачи спасли пациента, у которого на полтора часа остановилось сердце. Скорая доставила мужчину во флагманский центр больницы имени В.В. Вересаева в состоянии клинической смерти на фоне острого инфаркта миокарда. К слову, похожий случай произошёл и в Самаре. Там мужчина 50 минут пребывал в состоянии клинической смерти, а когда пришёл в себя, рассказал об ощущениях на "том свете".

Наталья Исакова
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