"Нет мозгов и таланта": Милонов жёстко прошёлся по Маниже после её скандального поста о теракте
Депутат Милонов: Манижу после поста о теракте нужно изолировать от России
Виталий Милонов и Манижа. Обложка © Telegram / Виталий Милонов / manizha
Певица Манижа заслуживает полного изгнания из России после её скандального поста о теракте в подмосковном "Крокусе". Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артистка вместе со своими песнями не должна больше появляться в нашей стране.
"Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, её по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли. Теперь пора вычеркнуть её из истории", — сказал Милонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".
Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет проверит Манижу по статье об оправдании терроризма. Обращение в СК направил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов.