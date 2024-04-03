Регион

Уведомления отключены

3 апреля, 19:14

"Нет мозгов и таланта": Милонов жёстко прошёлся по Маниже после её скандального поста о теракте

Депутат Милонов: Манижу после поста о теракте нужно изолировать от России

Виталий Милонов и Манижа. Обложка © Telegram / Виталий Милонов / manizha

Виталий Милонов и Манижа. Обложка © Telegram / Виталий Милонов / manizha

Певица Манижа заслуживает полного изгнания из России после её скандального поста о теракте в подмосковном "Крокусе". Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артистка вместе со своими песнями не должна больше появляться в нашей стране.

"Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, её по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли. Теперь пора вычеркнуть её из истории", — сказал Милонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".

Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет проверит Манижу по статье об оправдании терроризма. Обращение в СК направил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов.


Глава "Звёздного десанта" готов перевоспитать Манижу после скандального поста о теракте
Глава "Звёздного десанта" готов перевоспитать Манижу после скандального поста о теракте
Наталья Исакова
  • Новости
  • Госдума
  • Манижа
  • Виталий Милонов
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров