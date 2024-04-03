"Нет мозгов и таланта": Милонов жёстко прошёлся по Маниже после её скандального поста о теракте

Певица Манижа заслуживает полного изгнания из России после её скандального поста о теракте в подмосковном "Крокусе". Такое заявление сделал депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, артистка вместе со своими песнями не должна больше появляться в нашей стране.

"Очень неприятно, что когда-то эта идиотка представляла нашу страну на таком же идиотском конкурсе, в котором нам и раньше не стоило участвовать. Таланта Манижа не имела, её по блату куда-то взяли, а вот мозги и совесть вставить забыли. Теперь пора вычеркнуть её из истории", — сказал Милонов в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня".