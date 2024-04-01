Глава "Звёздного десанта" готов перевоспитать Манижу после скандального поста о теракте

Певица Манижа должна отвечать за свои слова, простить её после скандального поста о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") нельзя. Такое мнение выразил заслуженный артист РФ, член Общественной палаты Московской области, глава агитбригады "Звёздный десант" Алексей Огурцов.

По его словам, знаменитости порой могут вести себя странно, однако в сложных ситуациях должны поддерживать граждан. Манижа же, как подчеркнул Огурцов, бросила россиян, а такое не забывают.

"За высказывание Манижа должна ответить. Если ей в своё время мама и папа не привили патриотизм и не прочитали книгу Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", то это сделаем мы", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.