Глава "Звёздного десанта" готов перевоспитать Манижу после скандального поста о теракте
Актёр Огурцов: Простить Манижу после поста о теракте в "Крокусе" нельзя
Алексей Огурцов, Манижа. Обложка © VK / Алексей Огурцов, Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / manizha
Певица Манижа должна отвечать за свои слова, простить её после скандального поста о теракте в подмосковном Crocus City Hall ("Крокус сити холл") нельзя. Такое мнение выразил заслуженный артист РФ, член Общественной палаты Московской области, глава агитбригады "Звёздный десант" Алексей Огурцов.
По его словам, знаменитости порой могут вести себя странно, однако в сложных ситуациях должны поддерживать граждан. Манижа же, как подчеркнул Огурцов, бросила россиян, а такое не забывают.
"За высказывание Манижа должна ответить. Если ей в своё время мама и папа не привили патриотизм и не прочитали книгу Владимира Маяковского "Что такое хорошо и что такое плохо", то это сделаем мы", — отметил он в беседе с интернет-изданием Regions.
Ранее Life.ru писал, что Следственный комитет проверит Манижу по статье об оправдании терроризма. Обращение в СК направил соучредитель Фонда защиты национального и исторического наследия Александр Карабанов.
Вечером в пятницу, 22 марта, террористы открыли огонь и устроили пожар в "Крокус сити холле", после чего попытались бежать на Украину через Брянскую область, там их задержали спецслужбы. Всего трагедия унесла жизни 144 человек, пострадавшими числятся более 550 посетителей "Крокуса". По делу о теракте были сразу задержаны 11 человек, в том числе четверо исполнителей, пытавшихся сбежать в Незалежную, а также четверо пособников — те, кто продал машину преступникам и сдавал им квартиру. Позже суд арестовал девятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе". Лутфуллои Назримада задержали на следующий день после теракта, ему избрана мера пресечения до 22 мая. Ведомство требует ареста для десятого фигуранта дела Якубджони Юсуфзода. СК подтвердил контакты боевиков из "Крокуса" и с украинскими националистами.