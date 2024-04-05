Когда вредное на самом деле полезно: Показываем 10 примеров на котиках

Когда кто-то заявляет о вреде или пользе для организма того или иного продукта или действия, для начала подвергните его слова сомнению. Потому что очень часто люди путают чёрное с белым: то, что все почему-то считают вредным, по результатам исследований оказывается полезным. Но в любом случае по всем вопросам, связанным со здоровьем, обращайтесь к врачу.

1. Безделье

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Чтобы как следует расслабиться, порой достаточно просто ничего не делать. Выгляните в окно и подышите.

2. Соя

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Многие думают, что в сое есть эстрогены — женские половые гормоны, которые якобы могут навредить организму. На самом деле она содержит фитоэстрогены, которые никак не влияют на человека. Более того, соя — ценный источник белка и кальция.

3. Одиночество

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Исследования говорят о том, что иногда нам всем нужно просто побыть в одиночестве. Естественно, в пределах разумного — ровно столько, чтобы хватило на "перезагрузку".

4. Красное мясо

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Мясо содержит много омега-кислот, белков, витаминов и минералов. Излишне переработанных мясных продуктов с консервантами и солью лучше избегать, а вот один хороший стейк не причинит вам вреда.

5. Спорт во время беременности

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На самом деле физические нагрузки во время беременности скорее полезны. Но на этот счёт слишком много предрассудков, не подтверждённых наукой. Ориентироваться нужно на рекомендации врача. Только он может запретить вам что-то, исходя из индивидуальных показаний.

6. Кофе

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Кофе не убивает сердце, как думают некоторые. Наоборот, в нём много антиоксидантов, которые снижают риск различных заболеваний, например онкологии.

7. Завтрак

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Завтрак нужен далеко не всем. Кто-то не может без него начать день — особенно если в нём нет белковой пищи. Другие спокойно обходятся без завтрака и едят только днём и вечером. Ориентируйтесь на свои ощущения.

8. Глютен

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Если у вас нет аллергии на злаки или сам глютен, нет ни единой причины избегать его. Доказательств его вреда для здоровья не существует.

9. Замороженные фрукты и овощи

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Не стоит пренебрегать возможностью заморозить немного летних ягод. Современные холодильники позволяют сохранять в них большинство питательных веществ.

10. Ходьба босиком

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