Момент близок: Эксперт раскрыл, что переломит ход битвы за Донбасс
Эксперт Глазунов: Переломным моментом битвы за Донбасс станет взятие Часова Яра
Переход под контроль российских войск города Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике, станет переломным моментом битвы за Донбасс. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал военный эксперт Олег Глазунов.
Взятие данного населённого пункта обеспечит для российской армии выход на Краматорск и Славянск, что позволит освободить весь регион, пояснил эксперт. По его словам, сейчас украинским центром Донецкой области стал именно Краматорск, и его взятие будет обозначать конец битвы за Донбасс.
"Славянск и Краматорск — это ключевые города Донецкой области. Это города с мощными заводами, где ремонтируется тяжёлая техника и готовится оружие. Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс", — подчеркнул эксперт.
Напомним, что в последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.
VK / Минобороны РФ