Момент близок: Эксперт раскрыл, что переломит ход битвы за Донбасс

Переход под контроль российских войск города Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике, станет переломным моментом битвы за Донбасс. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал военный эксперт Олег Глазунов.

Взятие данного населённого пункта обеспечит для российской армии выход на Краматорск и Славянск, что позволит освободить весь регион, пояснил эксперт. По его словам, сейчас украинским центром Донецкой области стал именно Краматорск, и его взятие будет обозначать конец битвы за Донбасс.

"Славянск и Краматорск — это ключевые города Донецкой области. Это города с мощными заводами, где ремонтируется тяжёлая техника и готовится оружие. Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс", — подчеркнул эксперт.