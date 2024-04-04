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4 апреля, 03:29

Момент близок: Эксперт раскрыл, что переломит ход битвы за Донбасс

Эксперт Глазунов: Переломным моментом битвы за Донбасс станет взятие Часова Яра

Переход под контроль российских войск города Часова Яра, находящегося в Донецкой Народной Республике, станет переломным моментом битвы за Донбасс. Такое мнение в беседе с "Лентой.ру" высказал военный эксперт Олег Глазунов.

Взятие данного населённого пункта обеспечит для российской армии выход на Краматорск и Славянск, что позволит освободить весь регион, пояснил эксперт. По его словам, сейчас украинским центром Донецкой области стал именно Краматорск, и его взятие будет обозначать конец битвы за Донбасс.

"Славянск и Краматорск — это ключевые города Донецкой области. Это города с мощными заводами, где ремонтируется тяжёлая техника и готовится оружие. Это будет означать, что Украина проиграла Донбасс. Поэтому Часов Яр — это переломный момент в битве за Донбасс", — подчеркнул эксперт.

Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра
Российским бойцам осталось пройти около 500 метров до Часова Яра

Напомним, что в последние дни всё чаще говорят о боях за находящийся в ДНР город Часов Яр. Этот населённый пункт являлся для украинского командования важным логистическим хабом с 2014 года. В последние дни ситуация изменилась, так как российские силы взяли под контроль все ведущие туда дороги. Также сообщалось, что в скором времени этот город потеряет стратегическое значение для Киева.

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VK / Минобороны РФ

Оксана Попова
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