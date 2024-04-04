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4 апреля, 04:55

Apple восстановила работу своих сервисов

Компания Apple сообщила об устранении сбоя в работе своих сервисов

В ночь на четверг, 4 апреля, в большинстве сервисов компании Apple произошёл масштабный сбой. Согласно данным, опубликованным на сайте Downdetector, первые сообщения о неполадках начали поступать примерно около часа ночи по московскому времени.

После этого представители американской корпорации сообщили о том, что был запущен процесс по возобновлению работы сервисов. В настоящее время на официальном интернет-портале "яблочной" компании говорится, что все сервисы уже доступны. Что послужило причиной сбоя, не сообщается.

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Ранее Life.ru писал, что вечером 3 апреля мессенджер WhatsApp ("Вотсап"), принадлежащий компании Meta*, по всему миру работал с перебоями. Впоследствии представители Роскомнадзора сообщили, с чем могли быть связаны эти неполадки.

*Деятельность компании запрещена в РФ как экстремистская.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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