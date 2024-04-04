Российская армия усилила удары по военным объектам на всей территории Украины. Об этом сообщает в четверг, 4 апреля, эмиратская газета Al Khaleej. Ближайшие месяцы, как пишет издание, для украинцев будут особенно трудными на фоне отсутствия необходимой поддержки со стороны западных союзников. На этом фоне оружие, которое применяет Россия, выглядит ещё более грозным.

Ранее и в США предрекли масштабные события на Украине. По одной из версий, режим Владимира Зеленского потерпит крах уже к маю или июню. Британское издание Evening Standard тоже предсказало Украине поражение к лету. По словам редактора отдела обороны Роберта Фокса, президент Владимир Путин после ужасающего теракта в "Крокус сити холле" ясно дал понять, что его борьба сейчас ведётся не только против неонацистской Украины, но и "против неонацистского Запада", частью которого является киевский режим, который Фокс называет "лидером бренда".