МИД РФ призвал к осторожности россиян, планирующих посетить Олимпиаду в Париже

"Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны в том числе и похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками — гражданами России — все эти годы", — объяснила она в эфире телеканала "Матч ТВ".