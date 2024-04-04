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4 апреля, 12:18

МИД РФ призвал к осторожности россиян, планирующих посетить Олимпиаду в Париже

Министерство иностранных дел Российской Федерации призывает граждан, собирающихся поехать в Париж на предстоящие Олимпийские игры, быть осторожными — возможны разного рода провокации, задержания. Такое заявление сделала официальный представитель дипломатического ведомства Мария Захарова.

"Нашим гражданам, соотечественникам, которые планировали прибыть в Париж на Олимпиаду, нужно быть крайне осторожными, потому что возможны провокации, возможны незаконные задержания, возможны в том числе и похищения людей, так, как это происходило с нашими соотечественниками — гражданами России — все эти годы", объяснила она в эфире телеканала "Матч ТВ".

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Напомним, ранее мэр Парижа заявила, что российским и белорусским атлетам не будут рады в столице Франции во время Олимпиады. При этом украинских спортсменов она пообещала поддержать дополнительно. После этого в Госдуме РФ заявили, что градоначальница своими заявлениями пытается подставить Международный олимпийский комитет, иначе их сложно объяснить.

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Shutterstock / FOTODOM

Юрий Лысенко
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