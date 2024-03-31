Журова: Мэр Парижа подставила МОК своими словами о российских олимпийцах

Мэр Парижа Анн Идальго выставила в нелицеприятном свете Международный олимпийский комитет (МОК), заявив, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх. Так полагает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить, даже при наличии всех допусков и документов", — отметила она в беседе с ТАСС.