Журова: Мэр Парижа подставила МОК своими словами о российских олимпийцах
Мэр Парижа подставила МОК. Обложка © ТАСС / ЕРА
Мэр Парижа Анн Идальго выставила в нелицеприятном свете Международный олимпийский комитет (МОК), заявив, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх. Так полагает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить, даже при наличии всех допусков и документов", — отметила она в беседе с ТАСС.
Напомним, Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. Россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, выполнив ряд требований МОК. На Олимпиаду смогут поехать около 40 спортсменов из РФ, но пока квалифицировались лишь 12. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх, зато украинским атлетам Франция обещала дополнительную поддержку.