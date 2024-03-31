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Криминал

Журова: Мэр Парижа подставила МОК своими словами о российских олимпийцах

31 марта, 13:31
Мэр Парижа подставила МОК. Обложка © ТАСС / ЕРА

Мэр Парижа подставила МОК. Обложка © ТАСС / ЕРА

Мэр Парижа Анн Идальго выставила в нелицеприятном свете Международный олимпийский комитет (МОК), заявив, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх. Так полагает олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

"Хочет, видимо, чтобы вообще ни один россиянин не приехал в Париж. Такими заявлениями она просто подставила МОК, который только-только заявил об отсутствии бойкота. Хотя французы могут просто наших спортсменов в страну не пустить, даже при наличии всех допусков и документов", — отметила она в беседе с ТАСС.

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Напомним, Олимпиада пройдёт в Париже с 26 июля по 11 августа этого года. Россияне и белорусы могут участвовать в соревнованиях только в нейтральном статусе, выполнив ряд требований МОК. На Олимпиаду смогут поехать около 40 спортсменов из РФ, но пока квалифицировались лишь 12. Мэр Парижа Анн Идальго заявила, что россиянам и белорусам не будут рады на Играх, зато украинским атлетам Франция обещала дополнительную поддержку.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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