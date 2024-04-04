В аптечке медика "Русского добровольческого корпуса"* (РДК*), который был уничтожен вместе со своей группой недалеко от границы с Белгородской областью, были найдены не только большое количество антибиотиков и обезболивающих, но и психоактивные и наркотические препараты. Об этом сообщает RT .

В аптечке лежало большое количество обезболивающих и антибиотиков — ципрофлоксацин и моксифлоксацин. Также в запасах боевика были психоактивные и наркотические препараты — атропин и кетамин. Эти лекарства используются на Украине с 2017 года для лечения психических заболеваний, а также применяются при обезболивании у животных. Более того, все лекарства имеют свежие даты изготовления (2023 и 2024 годы) и произведены в основном в Польше. С помощью атропина у бойцов понижают чувствительность к боли, также он действует как антидот при химических отравлениях, а кетамин отбивает чувство страха, подавляет депрессию, и является мощным обезболивающим одновременно.