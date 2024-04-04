Лавров назвал ситуацию вокруг Украины патовой, но не из-за России

Ситуация вокруг Украины остаётся по-настоящему патовой, но не Россия привела её к этой точке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с иностранными послами. Министр отметил, что Россия всё ещё готова договариваться о решении вопросов в сфере безопасности "на основе справедливости, реалий и баланса". Вот только для этого партнёрам придётся отойти от "формулы Зеленского", указал он.