Лавров назвал ситуацию вокруг Украины патовой, но не из-за России
Ситуация вокруг Украины остаётся по-настоящему патовой, но не Россия привела её к этой точке. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с иностранными послами. Министр отметил, что Россия всё ещё готова договариваться о решении вопросов в сфере безопасности "на основе справедливости, реалий и баланса". Вот только для этого партнёрам придётся отойти от "формулы Зеленского", указал он.
"Если кто-то окажется достаточно сообразителен, чтобы отойти от тупикового курса с "формулой Зеленского", пусть об этом скажут. Ход не за нами", — резюмировал Лавров.
Напомним: буквально в феврале Путин обратился к Западу с предложением по Украине и подтвердил, что Россия по-прежнему готова к переговорам. А вот пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что и Россия, и НАТО видят, что Украина отказывается от переговоров. Это то, что является реальностью и де-факто, и де-юре, добавил он.
Shutterstock / FOTODOM