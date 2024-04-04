Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером

На сегодняшний день НАТО представляет из себя бабушку со скверным характером, с большим самомнением и диктаторскими проявлениями. Иными словами, оно не слышит чужого мнения и имеет провалы в памяти. Таким мнением поделился посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil.

"Вся история этой организации представляет собой череду вооружённых интервенций, повлёкших многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение государственных устоев и экономик стран, ставших "объектами внимания". Действуя в духе "порядка, основанного на правилах" (которые никто никогда не видел), она нарушает основополагающие принципы международного права, сеет страдания, хаос и раздор", — заметил посол.

Феоктистов считает, что Россия на протяжении долгого времени пыталась выстроить равноправное партнёрство с альянсом, однако принятое в апреле 2014 года решение НАТО о прекращении политического диалога перечеркнуло все положительные перспективы в отношениях. Ни США, ни любой другой их союзник не стали поддерживать никакую из инициатив России. Также российский дипломат уверен, что НАТО преследует задачи гораздо более широкие, чем "коллективная оборона". Например, возвести в абсолют доминирование западных стран во главе с США.