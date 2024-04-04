Российский посол в Аргентине назвал НАТО бабушкой со скверным характером
Посол Феоктистов: НАТО производит впечатление бабушки со скверным характером
Посол РФ в Аргентине Дмитрий Феоктистов. Фото © Wikipedia
На сегодняшний день НАТО представляет из себя бабушку со скверным характером, с большим самомнением и диктаторскими проявлениями. Иными словами, оно не слышит чужого мнения и имеет провалы в памяти. Таким мнением поделился посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов в статье для аргентинской газеты Perfil.
"Вся история этой организации представляет собой череду вооружённых интервенций, повлёкших многочисленные жертвы среди мирного населения, разрушение государственных устоев и экономик стран, ставших "объектами внимания". Действуя в духе "порядка, основанного на правилах" (которые никто никогда не видел), она нарушает основополагающие принципы международного права, сеет страдания, хаос и раздор", — заметил посол.
Феоктистов считает, что Россия на протяжении долгого времени пыталась выстроить равноправное партнёрство с альянсом, однако принятое в апреле 2014 года решение НАТО о прекращении политического диалога перечеркнуло все положительные перспективы в отношениях. Ни США, ни любой другой их союзник не стали поддерживать никакую из инициатив России. Также российский дипломат уверен, что НАТО преследует задачи гораздо более широкие, чем "коллективная оборона". Например, возвести в абсолют доминирование западных стран во главе с США.
Посол РФ сделал акцент на том, что с возрастом обычно приходит мудрость, однако к НАТО это не имеет никакого отношения, потому что "скверная бабушка не видит изменившихся реалий", "не слышит чужого мнения" и "не извлекает уроки из прошлых ошибок". Дмитрий Феоктистов, резюмируя, добавил, что жизнь ничему не научила НАТО.