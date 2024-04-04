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4 апреля, 15:08

В Дагестане арестовали ещё трёх членов террористической организации

Советский районный суд в Махачкале избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении троих подозреваемых в участии в террористической организации. Им вменяются статьи "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации" и "Незаконный оборот оружия", сообщили журналистам в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

"В Советский районный суд Махачкалы поступили ходатайства органов следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу трём мужчинам 1994, 1998 и 1997 годов рождения, двое из которых подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.5 и ч. 4 ст. 222 УК РФ, один — по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ", — уточнили в инстанции.

Все трое решением суда были арестованы на один месяц и 26 суток — до 1 июня 2024 года включительно.

Ранее сегодня стало известно о задержании троих предполагаемых пособников теракта в "Крокус сити холле", унёсшего жизни более 140 человек. Преступников поймали в Москве, Екатеринбурге и Омске.

Двух задержанных в ходе КТО в Дагестане арестовали до 1 июня
Двух задержанных в ходе КТО в Дагестане арестовали до 1 июня
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Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
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