НАТО фиксирует наступление России по всей линии украинского фронта
Североатлантический альянс обеспокоен наступлением России по всей линии украинского фронта. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Тем не менее он отметил, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта, что идёт вразрез со словами главы МИД Польши Радослава Сикорского, который ранее объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине, не уточнив при этом, в чём именно будет заключаться задача для сил союзников.
"Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идёт вперёд по всей линии фронта, мобилизовав больше сил", — сказал Столтенберг.
Генсек НАТО добавил, что у организации нет планов отправлять войска на Украину, в том числе потому, что таких запросов не было от самого Киева.
"От нас ждут помощи в виде оружия для самообороны", — резюмировал он.
Напомним, что первым о возможной отправке контингента НАТО на Украину высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. И хотя многие члены альянса сперва отвергли эту идею, среди союзников Парижа появляется всё больше голосов, которые готовы в перспективе поддержать эту идею. На официальном уровне руководство альянса всё отрицает.
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