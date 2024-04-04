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4 апреля, 15:37

НАТО фиксирует наступление России по всей линии украинского фронта

Североатлантический альянс обеспокоен наступлением России по всей линии украинского фронта. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Тем не менее он отметил, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта, что идёт вразрез со словами главы МИД Польши Радослава Сикорского, который ранее объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине, не уточнив при этом, в чём именно будет заключаться задача для сил союзников.

"Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идёт вперёд по всей линии фронта, мобилизовав больше сил", сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что у организации нет планов отправлять войска на Украину, в том числе потому, что таких запросов не было от самого Киева.

"От нас ждут помощи в виде оружия для самообороны", — резюмировал он.

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Напомним, что первым о возможной отправке контингента НАТО на Украину высказался президент Франции Эмманюэль Макрон. И хотя многие члены альянса сперва отвергли эту идею, среди союзников Парижа появляется всё больше голосов, которые готовы в перспективе поддержать эту идею. На официальном уровне руководство альянса всё отрицает.

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Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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