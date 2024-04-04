НАТО фиксирует наступление России по всей линии украинского фронта

Североатлантический альянс обеспокоен наступлением России по всей линии украинского фронта. Об этом заявил в четверг, 4 апреля, генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Тем не менее он отметил, что альянс не намерен отправлять войска на Украину и становиться частью конфликта, что идёт вразрез со словами главы МИД Польши Радослава Сикорского, который ранее объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине, не уточнив при этом, в чём именно будет заключаться задача для сил союзников.

"Ситуация на поле боя сложная. Мы видим, как Россия идёт вперёд по всей линии фронта, мобилизовав больше сил", — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО добавил, что у организации нет планов отправлять войска на Украину, в том числе потому, что таких запросов не было от самого Киева.

"От нас ждут помощи в виде оружия для самообороны", — резюмировал он.