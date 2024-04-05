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5 апреля, 00:05

В ГД раскрыли смысл британских бредней о подготовке финского посёлка к войне с РФ

Депутат Говырин: Британские СМИ сеют панику в финском посёлке Ивало у границы РФ

Пограничный финский городок Ивало, который, по сообщениям СМИ, начал подготовку к войне с Россией, не имеет ни одного высотного здания, а в самом населённом пункте идёт тихая, размеренная загородная жизнь. Так информацию Life.ru прокомментировал депутат Госдумы Алексей Говырин.

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"Британские СМИ умело наводят панику среди финнов для того, чтобы довести их до помешательства, а ведь там и без того уровень депрессивности в обществе зашкаливает и очень большой показатель суицидов. И то, что сейчас их подначивают бежать с приграничных с Россией территорий, блокировать КПП, — это не повлияет ни на что, кроме их нервной системы", — уверен парламентарий.

Говырин считает, что лучше всего жить с оптимизмом, чем "психовать" и отправлять друг другу поздравительные сообщения с пожеланиями о "счастливой депрессии", а подобные вбросы в СМИ нужны, чтобы поиграть на нервах ранимых людей. Депутат напомнил, что сейчас в Финляндии празднуется Пасха, поэтому гражданам страны "лучше сосредоточиться на пасхальных кроликах, цыплятах, пасхальных яйцах и пасхальном декоре".

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Ранее Life.ru писал, что в Финляндии испугались оборонного договора с США. Положения соглашения оценивались по таким критериям, как въезд и передвижение американских Вооружённых сил на территории Финляндии, а также доступ к объектам Сил самообороны.

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Wikipedia / J-P Kärnä

Каринэ Гевондян
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