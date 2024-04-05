В ГД раскрыли смысл британских бредней о подготовке финского посёлка к войне с РФ

Пограничный финский городок Ивало, который, по сообщениям СМИ, начал подготовку к войне с Россией, не имеет ни одного высотного здания, а в самом населённом пункте идёт тихая, размеренная загородная жизнь. Так информацию Life.ru прокомментировал депутат Госдумы Алексей Говырин.

"Британские СМИ умело наводят панику среди финнов для того, чтобы довести их до помешательства, а ведь там и без того уровень депрессивности в обществе зашкаливает и очень большой показатель суицидов. И то, что сейчас их подначивают бежать с приграничных с Россией территорий, блокировать КПП, — это не повлияет ни на что, кроме их нервной системы", — уверен парламентарий.

Говырин считает, что лучше всего жить с оптимизмом, чем "психовать" и отправлять друг другу поздравительные сообщения с пожеланиями о "счастливой депрессии", а подобные вбросы в СМИ нужны, чтобы поиграть на нервах ранимых людей. Депутат напомнил, что сейчас в Финляндии празднуется Пасха, поэтому гражданам страны "лучше сосредоточиться на пасхальных кроликах, цыплятах, пасхальных яйцах и пасхальном декоре".