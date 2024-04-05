Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе 27 бомб с Украины в иконах
Начинённые гексогеном иконы, перехваченные в Псковской области. Фото © ЦОС ФСБ России
Суд прекратил производство по Хочбару Джамалову, одному из фигурантов уголовного дела о провозе с Украины в Россию 27 СВУ в православных иконах и церковной утвари. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.
"Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт "в" УК РФ. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ; статья 108 УПК РФ). Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)", — сказано в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.
По сведениям журналистов, дело Джамалова рассматривалось в тот же день и той же судьёй, что и дело другого задержанного, Дмитрия Гратия. Последний уже арестован, ему предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Предположительно, у обоих есть гражданство Молдавии.
Напомним, 2 апреля в Псковской области перехватили груз с взрывчаткой, который следовал с Украины через страны ЕС. Взрывные устройства спрятали в православных иконах. Федеральная служба безопасности (ФСБ) изъяла 27 СВУ, 70 килограммов пластичного взрывчатого вещества, 91 электродетонатор и части выстрела к гранатомёту РПГ-7. Один причастный уже задержан, возбуждено уголовное дело. В Кремле заявили, что взрывчатка в грузе с иконами говорит о террористических методах Киева.