Суд прекратил производство по фигуранту дела о ввозе 27 бомб с Украины в иконах

Суд прекратил производство по Хочбару Джамалову, одному из фигурантов уголовного дела о провозе с Украины в Россию 27 СВУ в православных иконах и церковной утвари. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на материалы суда.

"Джамалов Хочбар. Перечень статей: статья 226.1 часть 2 пункт "в" УК РФ. Материал (судебного контроля, в порядке исполнения приговора и иные): об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (пункт 1 части 2 статьи 29 УПК РФ; статья 108 УПК РФ). Результат в отношении лица: производство по делу прекращено (в том числе в связи с отзывом жалобы/представления)", — сказано в материалах апелляционной инстанции Псковского областного суда.

По сведениям журналистов, дело Джамалова рассматривалось в тот же день и той же судьёй, что и дело другого задержанного, Дмитрия Гратия. Последний уже арестован, ему предъявили обвинение по статье о контрабанде взрывчатых веществ и взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору. Предположительно, у обоих есть гражданство Молдавии.