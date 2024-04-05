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5 апреля, 08:14

Губернатор Старовойт сообщил о шести прилётах в Курской области, ранена женщина

Украинская армия обстреляла приграничный посёлок Тёткино в Курской области. Об этом сообщил в пятницу, 5 апреля, губернатор Роман Старовойт. Здесь зафиксировано четыре прилёта, ранена женщина. Но это не единственное село в Глушковском районе, которое сегодня оказалось под обстрелом.

"Ещё два прилёта со стороны Украины пришлись на село Попово-Лежачи. Как только позволит обстановка, будет проведён подомовой обход", сообщил глава Курской области.

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Напомним, что минувшей ночью два украинских БПЛА-камикадзе атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области, повредив несколько домовладений. А губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что утром украинский беспилотник был сбит над Энгельсом. К счастью, при его падении никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.

Обложка ©

Telegram / Роман Старовойт

Марина Калегина
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