Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 10:47

ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 159 боеприпасов и 20 БПЛА

Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области с помощью 159 боеприпасов и 20 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Удары 4 апреля наносились по 7 из 21 района области: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому и Шебекинскому. В результате массированной атаки в регионе повреждено порядка семи домов, административное здание и несколько машин. А в Грайворонском округе оборвалась линия электропередачи.

За ночь средства ПВО пресекли атаки 53 беспилотников в пяти регионах России
За ночь средства ПВО пресекли атаки 53 беспилотников в пяти регионах России

Обстрелам подверглась и Курская область. Вечером 4 апреля на регион была совершена массовая атака. Минобороны отчиталось о нейтрализации восьми беспилотных устройств, при этом в результате ударов возникли пожары: огонь был вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей, а также охватил несколько жилых домов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров