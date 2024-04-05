ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 159 боеприпасов и 20 БПЛА

Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области с помощью 159 боеприпасов и 20 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Удары 4 апреля наносились по 7 из 21 района области: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому и Шебекинскому. В результате массированной атаки в регионе повреждено порядка семи домов, административное здание и несколько машин. А в Грайворонском округе оборвалась линия электропередачи.