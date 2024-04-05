ВСУ за сутки атаковали Белгородскую область с помощью 159 боеприпасов и 20 БПЛА
Украинские военные за минувшие сутки атаковали территорию Белгородской области с помощью 159 боеприпасов и 20 дронов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
Удары 4 апреля наносились по 7 из 21 района области: Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Грайворонскому, Красногвардейскому, Краснояружскому и Шебекинскому. В результате массированной атаки в регионе повреждено порядка семи домов, административное здание и несколько машин. А в Грайворонском округе оборвалась линия электропередачи.
Обстрелам подверглась и Курская область. Вечером 4 апреля на регион была совершена массовая атака. Минобороны отчиталось о нейтрализации восьми беспилотных устройств, при этом в результате ударов возникли пожары: огонь был вблизи Центрального рынка и областного Центра развития творчества детей, а также охватил несколько жилых домов.
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