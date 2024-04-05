Лавров: Всё больше иностранных партнёров РФ признают и поддерживают выбор Крыма

Ширится круг иностранных партнёров, которые признали выбор крымчан и севастопольцев вновь воссоединиться с Россией в 2014 году. РФ радуется такому явлению, сказал глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.

"Рады, что всё больше иностранных партнёров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", — сказано в тексте послания Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны.