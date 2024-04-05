Лавров: Всё больше иностранных партнёров РФ признают и поддерживают выбор Крыма
Ширится круг иностранных партнёров, которые признали выбор крымчан и севастопольцев вновь воссоединиться с Россией в 2014 году. РФ радуется такому явлению, сказал глава Министерства иностранных дел страны Сергей Лавров.
"Рады, что всё больше иностранных партнёров признают и поддерживают независимый выбор людей Крыма и Севастополя. Их естественное желание говорить на родном языке, развивать свою культуру", — сказано в тексте послания Лаврова по случаю мероприятия, приуроченного к празднованию 10-летия Крымской весны.
В своём обращении дипломат также упомянул, что такое решение жителей полуострова было "единственно верным", поскольку оно позволило защитить крымчан от влияния русофобского режима, воцарившегося в Киеве.
Ранее в Москве, на Красной площади, прошёл митинг-концерт, посвящённый годовщине воссоединения Крыма с РФ. Мероприятие посетило более 80 тысяч человек. Владимир Путин со сцены заявил, что крымчане никогда не разделяли себя и Россию, что помогло полуострову вернуться в состав страны.
ТАСС / Терещенко Михаил