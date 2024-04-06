The Times: Родители Кейт Миддлтон обанкротились и задолжали кредиторам $330 тыс.

Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами на фоне болезни дочери. Многолетний бизнес Кэрол и Майкла Фрэнсиса Миддлтон пошёл под откос и вогнал их в многотысячные долги, пишет The Times.

По данным издания, супруги открыли компанию по созданию праздничного инвентаря ещё в 1987 году. До 2021 года бизнес развивался успешно, но после ухода ряда инвесторов дело стало убыточным. Родителей принцессы признали банкротами, а их долг перед кредиторами составил 330 тысяч долларов. Впрочем, родственники не намерены просить жену наследника британского престола о помощи.