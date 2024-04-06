The Times: Родители Кейт Миддлтон обанкротились и задолжали кредиторам $330 тыс.
Кейт Миддлтон. Обложка © ТАСС / Zuma / I-Images
Родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон столкнулись с серьёзными финансовыми проблемами на фоне болезни дочери. Многолетний бизнес Кэрол и Майкла Фрэнсиса Миддлтон пошёл под откос и вогнал их в многотысячные долги, пишет The Times.
По данным издания, супруги открыли компанию по созданию праздничного инвентаря ещё в 1987 году. До 2021 года бизнес развивался успешно, но после ухода ряда инвесторов дело стало убыточным. Родителей принцессы признали банкротами, а их долг перед кредиторами составил 330 тысяч долларов. Впрочем, родственники не намерены просить жену наследника британского престола о помощи.
"Кэрол отчаянно пытается заставить Кэтрин полностью сосредоточиться на своём выздоровлении. Сейчас для семьи настало очень тревожное время, но они не ждут никакой помощи от своих детей. Они не хотят, чтобы их дети волновались", — уточнили в газете.
Напомним, что в конце марта Кейт Миддлтон заявила о борьбе с онкологией. У принцессы Уэльской диагностировали рак прямой кишки. Супруга принца Уильяма уже начала курс химиотерапии.