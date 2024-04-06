Подземные толчки магнитудой 3,8 сотрясли Нью-Джерси второй раз за сутки
Второе за сутки землетрясение зафиксировано в штате Нью-Джерси в США, неподалёку от Нью-Йорка. Его изначальная магнитуда составила 4,0, однако позже изменилась на 3,8, сообщила Национальная геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).
По данным USGS, сейсмическая активность была зафиксирована около 22:00 по местному времени (09:00 по Москве) в семи километрах к юго-западу от города Глэдстоун, который находится в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения находился на глубине 8,5 километра. Информация о разрушениях не публиковалась.
Напомним, первое землетрясение магнитудой 4,8 произошло вчера в Нью-Джерси в 10:20 по местному времени (17:20 по Москве). В это время в Нью-Йорке проходило заседание Совбеза ООН, которое пришлось прервать до окончания тряски. Губернатор штата назвала землетрясение самым мощным за последнюю сотню лет.
Unsplash / Nirzar Pangarkar