Подземные толчки магнитудой 3,8 сотрясли Нью-Джерси второй раз за сутки

Второе за сутки землетрясение зафиксировано в штате Нью-Джерси в США, неподалёку от Нью-Йорка. Его изначальная магнитуда составила 4,0, однако позже изменилась на 3,8, сообщила Национальная геологическая служба Соединённых Штатов (USGS).

По данным USGS, сейсмическая активность была зафиксирована около 22:00 по местному времени (09:00 по Москве) в семи километрах к юго-западу от города Глэдстоун, который находится в часе езды от Нью-Йорка. Очаг землетрясения находился на глубине 8,5 километра. Информация о разрушениях не публиковалась.