В Киеве назвали главное препятствие для мирного соглашения с Москвой
Глава Офиса президента Украины Ермак: Соглашение с Москвой сейчас невозможно
Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фото © ТАСС / AP
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение Киева с Москвой "сейчас невозможно". Причиной он считает то, что россияне заинтересованы не в переговорах, а в капитуляции Украины.
"[Россияне] хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдёт — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости", — поведал Ермак во время интервью газете Politico.
Напомним, ещё в сентябре 2023 года на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций Владимир Зеленский выдвинул к России два требования для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. В частности, он потребовал вывести российских военных с территории "в пределах Украины 1991 года". При этом недавно глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что бы произошло, если бы Россия гипотетически согласилась на условия из "формулы мира". В таком случае, по его мнению, начались бы чистка и геноцид.