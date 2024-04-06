В Киеве назвали главное препятствие для мирного соглашения с Москвой

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение Киева с Москвой "сейчас невозможно". Причиной он считает то, что россияне заинтересованы не в переговорах, а в капитуляции Украины.

"[Россияне] хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдёт — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости", — поведал Ермак во время интервью газете Politico.