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6 апреля, 12:44

В Киеве назвали главное препятствие для мирного соглашения с Москвой

Глава Офиса президента Украины Ермак: Соглашение с Москвой сейчас невозможно

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фото © ТАСС / AP

Глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак. Фото © ТАСС / AP

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что соглашение Киева с Москвой "сейчас невозможно". Причиной он считает то, что россияне заинтересованы не в переговорах, а в капитуляции Украины.

"[Россияне] хотят капитуляции Украины. Но этого никогда не произойдёт — все мы, кто сейчас на Украине, никогда не примем никаких компромиссов в отношении нашей независимости", поведал Ермак во время интервью газете Politico.

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Напомним, ещё в сентябре 2023 года на заседании Совбеза Организации Объединённых Наций Владимир Зеленский выдвинул к России два требования для того, чтобы прекратить боевые действия на Украине. В частности, он потребовал вывести российских военных с территории "в пределах Украины 1991 года". При этом недавно глава МИД РФ Сергей Лавров пояснил, что бы произошло, если бы Россия гипотетически согласилась на условия из "формулы мира". В таком случае, по его мнению, начались бы чистка и геноцид.

Каринэ Гевондян
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