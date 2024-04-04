Песков переадресовал в Минобороны вопрос о словах Шойгу про переговоры с Киевом

Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, что стоит понимать под стамбульской мирной инициативой, которую глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обозначил в качестве основы для переговоров по Украине в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню.

"Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы всё-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля", — сказал Песков журналистам.