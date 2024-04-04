Песков переадресовал в Минобороны вопрос о словах Шойгу про переговоры с Киевом
Представитель Кремля Дмитрий Песков переадресовал вопрос о том, что стоит понимать под стамбульской мирной инициативой, которую глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обозначил в качестве основы для переговоров по Украине в разговоре с французским коллегой Себастьяном Лекорню.
"Здесь лучше вам обратиться в Министерство обороны. Вы всё-таки говорите о контексте российско-французских контактов телефонных на уровне министров обороны. Поэтому, наверное, было бы неуместно это комментировать из Кремля", — сказал Песков журналистам.
Напомним, накануне стало известно, что министр обороны Франции Лекорню провёл разговор с Шойгу. В ходе беседы он решительно осудил теракт в Crocus City Hall 22 марта и пытался убедить российского министра в непричастности Киева к атаке на концертный зал. Вместе с тем стороны отметили готовность к диалогу по Украине. Шойгу предложил исходные положения возможных переговоров основывать на стамбульской мирной инициативе, ситуация на земле с весны 2022 года изменилась. Кроме того, глава МО РФ пообещал Франции проблемы в случае отправки войск на Украину.
ТАСС / пресс-служба Минобороны РФ / Вадим Савицкий