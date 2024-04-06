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6 апреля, 12:58

Богомаз: Один человек ранен при обстрела посёлка Красный Бор в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Бор Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела один мирный житель получил лёгкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", — говорится в сообщении.

Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область
Подросток ранен в результате новой атаки ВСУ на Брянскую область

Ранее губернатор сообщал, что ВСУ ударили по селу Чуровичи Брянской области, никто не пострадал, повреждения получили одиннадцать домов и три автомобиля. Кроме того, в посёлке Суземка Брянской области пострадали трое местных жителей после очередной террористической атаки украинской стороны.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Александра Мышляева
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