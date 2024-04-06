Богомаз: Один человек ранен при обстрела посёлка Красный Бор в Брянской области

Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Бор Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

"В результате обстрела один мирный житель получил лёгкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", — говорится в сообщении.