Богомаз: Один человек ранен при обстрела посёлка Красный Бор в Брянской области
Вооружённые силы Украины обстреляли посёлок Красный Бор Климовского района Брянской области. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.
"В результате обстрела один мирный житель получил лёгкое ранение. В настоящее время ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, частично повреждены несколько жилых домовладений", — говорится в сообщении.
Ранее губернатор сообщал, что ВСУ ударили по селу Чуровичи Брянской области, никто не пострадал, повреждения получили одиннадцать домов и три автомобиля. Кроме того, в посёлке Суземка Брянской области пострадали трое местных жителей после очередной террористической атаки украинской стороны.
ТАСС / Валентин Спринчак