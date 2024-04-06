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6 апреля, 20:16

Автомобиль снёс участников антиправительственной акции в Тель-Авиве, трое ранены

Многотысячная акция протеста против действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве завершилась наездом легкового автомобиля на толпу. В результате инцидента три участника митинга получили травмы, одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Инцидент запечатлел один из очевидцев. На кадрах видно, что демонстранты заблокировали автомобильное движение на одной из дорог, расходясь после санкционированной с властями акции. Однако водитель белого кроссовера не стал дожидаться расчистки пути и надавил на газ, протаранив людей. Спустя несколько минут его остановила полиция.

Автомобиль протаранил участников антиправительственной акции в Тель-Авиве. Видео © X / Bar Peleg / Oren Ziv

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Антиправительственная акция состоялась в центре Тель-Авива спустя полгода с атаки палестинского радикального движения ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года. Подобная демонстрация с участием тысяч человек проходила неделю назад и в Иерусалиме. Участники митинга требовали проведения досрочных выборов и скорейшего освобождения заложников в секторе Газа.

Обложка ©

X / Bar Peleg

Илья Пушкарев
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