Автомобиль снёс участников антиправительственной акции в Тель-Авиве, трое ранены

Многотысячная акция протеста против действующего премьера Израиля Биньямина Нетаньяху в Тель-Авиве завершилась наездом легкового автомобиля на толпу. В результате инцидента три участника митинга получили травмы, одну женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии.

Инцидент запечатлел один из очевидцев. На кадрах видно, что демонстранты заблокировали автомобильное движение на одной из дорог, расходясь после санкционированной с властями акции. Однако водитель белого кроссовера не стал дожидаться расчистки пути и надавил на газ, протаранив людей. Спустя несколько минут его остановила полиция.