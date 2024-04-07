Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев завоевал пояс чемпиона по версии IBF

Россиянин Бахрам Муртазалиев досрочно завершил боксёрский поединок против немца Джека Кулькая, отправив соперника в технический нокаут за несколько минут до завершения боя. Победа принесла спортсмену титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в категории до 69,9 килограмма.

К концу 11-го раунда Золотой Джек растерял силы и с трудом отвечал на всё ещё острые джебы Муртазалиева, который лишь наращивал прессинг. Роковым для немца стал левый хук россиянина на подскоке, угодивший аккурат между перчаток. Претендент на вакантный титул начал терять равновесие, а правый боковой окончательно отправил спортсмена на настил.

Технический нокаут в исполнении Муртазалиева. Видео © X / Cezary Kolasa