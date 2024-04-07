Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 22:32

Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев завоевал пояс чемпиона по версии IBF

Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Обложка © X / Salvador Rodriguez

Непобеждённый российский боксёр Муртазалиев завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Обложка © X / Salvador Rodriguez

Россиянин Бахрам Муртазалиев досрочно завершил боксёрский поединок против немца Джека Кулькая, отправив соперника в технический нокаут за несколько минут до завершения боя. Победа принесла спортсмену титул чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации (IBF) в категории до 69,9 килограмма.

К концу 11-го раунда Золотой Джек растерял силы и с трудом отвечал на всё ещё острые джебы Муртазалиева, который лишь наращивал прессинг. Роковым для немца стал левый хук россиянина на подскоке, угодивший аккурат между перчаток. Претендент на вакантный титул начал терять равновесие, а правый боковой окончательно отправил спортсмена на настил.

Технический нокаут в исполнении Муртазалиева. Видео © X / Cezary Kolasa

Победа в титульном бою стала для Муртазалиева 22-й в карьере при нуле в графе поражений. Кулькай же потерпел пятую неудачу на профессиональном ринге.

Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну и посоветовал ему не бросать бокс
Джошуа нокаутировал бывшего чемпиона UFC Нганну и посоветовал ему не бросать бокс

А тем временем Майк Тайсон продолжает активно готовиться к боксёрскому поединку с блогером Джейком Полом. Легенда спорта снова выйдет на ринг 20 июля на стадионе AT&T Stadium в Арлингтоне.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Единоборства Бокс/MMA/UFC
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров