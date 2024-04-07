ТАСС: Против ответственного за пожарную безопасность "Крокуса" возбуждено дело

Ещё два уголовных дела возбуждены Следственным комитетом РФ по факту трагедии в красногорском "Крокус сити холле". Их фигурантами стали начальник пожарной команды концертного зала и ответственный за пожарную безопасность комплекса, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.