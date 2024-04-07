ТАСС: Против ответственного за пожарную безопасность "Крокуса" возбуждено дело
Ещё два уголовных дела возбуждены Следственным комитетом РФ по факту трагедии в красногорском "Крокус сити холле". Их фигурантами стали начальник пожарной команды концертного зала и ответственный за пожарную безопасность комплекса, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.
Причиной для начала досудебного делопроизводства стали возможные нарушения требований пожарной безопасности, усугубившие ситуацию в "Крокусе" после поджога. В силовых структурах подчеркнули, что дело возбуждено по статье 293 УК РФ "Халатность".
Ранее появилась информация о некорректной работе автоматической системы пожаротушения в "Крокусе" в момент возгорания. При этом незадолго до кровавого теракта в концертном зале проводились проверки готовности комплекса к борьбе с огнём.
Life.ru