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7 апреля, 03:52

ТАСС: Против ответственного за пожарную безопасность "Крокуса" возбуждено дело

Ещё два уголовных дела возбуждены Следственным комитетом РФ по факту трагедии в красногорском "Крокус сити холле". Их фигурантами стали начальник пожарной команды концертного зала и ответственный за пожарную безопасность комплекса, рассказали ТАСС источники в правоохранительных органах.

Причиной для начала досудебного делопроизводства стали возможные нарушения требований пожарной безопасности, усугубившие ситуацию в "Крокусе" после поджога. В силовых структурах подчеркнули, что дело возбуждено по статье 293 УК РФ "Халатность".

Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело
Против владельцев "Крокуса" могут завести ещё одно уголовное дело

Ранее появилась информация о некорректной работе автоматической системы пожаротушения в "Крокусе" в момент возгорания. При этом незадолго до кровавого теракта в концертном зале проводились проверки готовности комплекса к борьбе с огнём.

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Life.ru

Илья Пушкарев
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