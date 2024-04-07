СК завершил расследование дела о надписи на батарее Владивостокской крепости
В Приморье завершили расследование дела об осквернении Поспеловской батареи
В Приморье завершили расследование уголовного дела об осквернении Поспеловской батареи на острове Русском. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по краю.
"В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела", — говорится в сообщении.
В ведомстве предостерегли от совершения таких преступлений, напомнив, что за вандализм предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.
Напомним, в начале марта социальные сети Приморья всколыхнуло видео, на котором иностранный гражданин пишет на Поспеловской батарее Владивостокской крепости любовную надпись. Следственный комитет возбудил уголовное дело, вандала оперативно задержали. Свои действия "художник" объяснил тем, что якобы не осознавал историческую ценность памятника.
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