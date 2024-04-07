СК завершил расследование дела о надписи на батарее Владивостокской крепости

В Приморье завершили расследование уголовного дела об осквернении Поспеловской батареи на острове Русском. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по краю.

"В настоящее время следственные действия по уголовному делу завершены, обвиняемые и их защитники закончили знакомиться с материалами уголовного дела", — говорится в сообщении.

В ведомстве предостерегли от совершения таких преступлений, напомнив, что за вандализм предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.