"Украина этого не делает": Раскрыта причина больших потерь ВСУ в Донбассе
Журналист Бутусов: Отсутствие укреплений стало причиной больших потерь ВСУ
Большие потери в Вооружённых силах Украины в Донбассе связаны с отсутствием укреплений. Об этом в эфире местного Пятого канала заявил журналист и бывший советник главы Министерства обороны Незалежной Юрий Бутусов.
"Если Россия продвигается вперёд, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает", — заявил экс-советник украинского министра обороны, подчеркнув, что это именно это якобы приводит к большим потерям ВСУ.
Он также заявил о том, что возводить фортификационные сооружения украинские военнослужащие начали лишь в марте впервые за три года. Бутусов отметил, что эти укрепления всё равно не годятся для своих задач, так как у них нет бетонных перекрытий и соответствующей маскировки.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Непростую кадровую ситуацию для украинской армии создаёт и нежелание мужчин идти на фронт. Предварительно, число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine