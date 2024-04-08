"Украина этого не делает": Раскрыта причина больших потерь ВСУ в Донбассе

Большие потери в Вооружённых силах Украины в Донбассе связаны с отсутствием укреплений. Об этом в эфире местного Пятого канала заявил журналист и бывший советник главы Министерства обороны Незалежной Юрий Бутусов.

"Если Россия продвигается вперёд, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает", — заявил экс-советник украинского министра обороны, подчеркнув, что это именно это якобы приводит к большим потерям ВСУ.

Он также заявил о том, что возводить фортификационные сооружения украинские военнослужащие начали лишь в марте впервые за три года. Бутусов отметил, что эти укрепления всё равно не годятся для своих задач, так как у них нет бетонных перекрытий и соответствующей маскировки.