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7 апреля, 21:44

"Украина этого не делает": Раскрыта причина больших потерь ВСУ в Донбассе

Журналист Бутусов: Отсутствие укреплений стало причиной больших потерь ВСУ

Большие потери в Вооружённых силах Украины в Донбассе связаны с отсутствием укреплений. Об этом в эфире местного Пятого канала заявил журналист и бывший советник главы Министерства обороны Незалежной Юрий Бутусов.

"Если Россия продвигается вперёд, закрепляется и строит фортификационные сооружения, многокилометровые линии обороны, то Украина этого не делает", — заявил экс-советник украинского министра обороны, подчеркнув, что это именно это якобы приводит к большим потерям ВСУ.

Он также заявил о том, что возводить фортификационные сооружения украинские военнослужащие начали лишь в марте впервые за три года. Бутусов отметил, что эти укрепления всё равно не годятся для своих задач, так как у них нет бетонных перекрытий и соответствующей маскировки.

Раскрыты колоссальные суточные потери ВСУ под Донецком
Раскрыты колоссальные суточные потери ВСУ под Донецком

Ранее министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала 2024 года ВСУ потеряли более 80 тысяч военнослужащих. Непростую кадровую ситуацию для украинской армии создаёт и нежелание мужчин идти на фронт. Предварительно, число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек.

Обложка ©

Flickr / Ministry of Defense of Ukraine

Алексей Соловьёв
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