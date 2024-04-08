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7 апреля, 21:57

"Прекрати спектакль!": Орье посмеялся над словами украинца Зинченко о готовности идти на фронт

Игрок "Галатасарая" Орье высмеял украинского футболиста Зинченко после слов о ВСУ

Выступающий за "Арсенал" украинец Александр Зинченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zinchenko

Выступающий за "Арсенал" украинец Александр Зинченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zinchenko

Ивуарийский футболист турецкого "Галатасарая" Серж Орье высмеял заявление выступающего за английский "Арсенал" украинца Александра Зинченко о готовности вступить в ряды ВСУ. Соответствующую публикацию он сделал в соцсети Snapchat.

"Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!" — написал футболист в сторис, сопроводив публикацию смеющимся до слёз смайликом.

Напомним, что ранее Зинченко в одном из интервью заявил, что готов приостановить карьеру и вступить в ряды украинской армии. Футболист утверждает, что "он, как пионер, — всегда готов, ведь Украина превыше всего".

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Ранее Life.ru писал, что в Россию сбежал украинский футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько. Он заявил, что не намерен просить политического убежища в стране, однако будет подавать документы на получение российского паспорта. После его побега футбольный клуб расторг контракт со спортсменом.

Оксана Попова
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