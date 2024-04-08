"Прекрати спектакль!": Орье посмеялся над словами украинца Зинченко о готовности идти на фронт

Ивуарийский футболист турецкого "Галатасарая" Серж Орье высмеял заявление выступающего за английский "Арсенал" украинца Александра Зинченко о готовности вступить в ряды ВСУ. Соответствующую публикацию он сделал в соцсети Snapchat.

"Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!" — написал футболист в сторис, сопроводив публикацию смеющимся до слёз смайликом.