"Прекрати спектакль!": Орье посмеялся над словами украинца Зинченко о готовности идти на фронт
Игрок "Галатасарая" Орье высмеял украинского футболиста Зинченко после слов о ВСУ
Выступающий за "Арсенал" украинец Александр Зинченко. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / zinchenko
Ивуарийский футболист турецкого "Галатасарая" Серж Орье высмеял заявление выступающего за английский "Арсенал" украинца Александра Зинченко о готовности вступить в ряды ВСУ. Соответствующую публикацию он сделал в соцсети Snapchat.
"Иди прямо к боссу и прекрати этот спектакль. Никто не обязан тебе звонить!" — написал футболист в сторис, сопроводив публикацию смеющимся до слёз смайликом.
Напомним, что ранее Зинченко в одном из интервью заявил, что готов приостановить карьеру и вступить в ряды украинской армии. Футболист утверждает, что "он, как пионер, — всегда готов, ведь Украина превыше всего".
Ранее Life.ru писал, что в Россию сбежал украинский футболист из клуба "Шахтёр" Александр Распутько. Он заявил, что не намерен просить политического убежища в стране, однако будет подавать документы на получение российского паспорта. После его побега футбольный клуб расторг контракт со спортсменом.