Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 04:18

В МИД раскрыли, что будет со зданием бывшего Посольства Украины в Москве

МИД России: Здание Посольства Украины в Москве останется неприкосновенным

Здание Посольства Украины в Москве, в Леонтьевском переулке. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Здание Посольства Украины в Москве, в Леонтьевском переулке. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Здание дипломатического представительства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок останется неприкосновенным. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

"Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооружённого конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами", — пояснил Полищук.

Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Как уже рассказывал Life.ru, в апреле городской совет Киева разорвал соглашение об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России.

В Кремле объяснили, кто принимал решение о судьбе земли под Посольство Украины в Москве
В Кремле объяснили, кто принимал решение о судьбе земли под Посольство Украины в Москве
Оксана Попова
  • Новости
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров