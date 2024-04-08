В МИД раскрыли, что будет со зданием бывшего Посольства Украины в Москве
МИД России: Здание Посольства Украины в Москве останется неприкосновенным
Здание Посольства Украины в Москве, в Леонтьевском переулке. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Здание дипломатического представительства Украины в Москве после расторжения договора аренды на земельный участок останется неприкосновенным. Такое заявление в беседе с ТАСС сделал глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
"Расторжение договора аренды земли не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины. Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, в случае разрыва дипломатических отношений государство пребывания должно даже в случае вооружённого конфликта уважать и охранять помещения представительства вместе с его имуществом и архивами", — пояснил Полищук.
Ранее стало известно, что Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Как уже рассказывал Life.ru, в апреле городской совет Киева разорвал соглашение об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России.