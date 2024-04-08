Мама девочки с перевернувшейся лодки поблагодарила тех, кто надел жилеты на детей

Дети, которые перевернулись на лодке при эвакуации в Кинель-Черкасском районе Самарской области, целый час провели в холодной воде. Об этом рассказала мама одной из пострадавших девочек. Она рассказала, что днём 7 апреля спасатели организовали переброску людей на другую сторону реки. Многие спешили на электричку и по личным делам, но одна из лодок перевернулась, наткнувшись на дерево. Помимо взрослых в ней находились двое детей, которые спаслись благодаря жилетам.

"На детях были жилеты. Местные жители с другими спасателями принесли надувную лодку, и на ней их переправляли по одному. Спасибо огромное всем, особенно тому, кто надел жилеты на детей", — сказала родительница пострадавшей девочки в беседе с телеканалом "360".

По словам матери, сейчас её дочь чувствует себя намного лучше и уехала на учёбу.

"Пробыть час в холодной воде… последствия проявятся не сразу", — подчеркнула собеседница.