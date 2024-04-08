"Планомерное уничтожение": Рогов объяснил, что сейчас происходит в зоне СВО

Инициатива в зоне СВО сейчас определённо находится в руках РФ. Об этом заявил председатель запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Мы видим, что, слава богу, количество средств поражения растёт, и это очевидно по количеству точных прилётов по позициям противника, по местам скопления живой силы, пунктам временной дислокации и, соответственно, самое главное, складам с оружием и боеприпасами. Потому что когда нацистам нечем воевать, то, соответственно, не гибнут люди с нашей стороны", — приводит слова Рогова "Царьград".

Он добавил, что планомерно уничтожаются средства поражения противника, ракетные системы залпового огня (РСЗО) в Харькове и под Харьковом. Киев пытается преподнести это как якобы поражение объектов мирной инфраструктуры, но у него ничего не получается, отметил Рогов. Ложь Украины разоблачают видео, где можно наблюдать, что РСЗО уничтожены на окраинах Харькова, а торговые центры превращены в склады боеприпасов и ракетных систем.