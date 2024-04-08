Добровольцы-спасатели помогают на месте ЧС в Оренбургской области

Все студенты-спасатели обладают необходимыми знаниями и навыками для работы в зоне ЧС, многие из них уже не раз участвовали в ликвидации последствий подтоплений. Команда ВСКС обеспечена всем необходимым оборудованием: аварийно-спасательными автомобилями, плавсредствами, спасательными жилетами, специальной экипировкой и средствами защиты для работы в воде.

"Людям всегда сложно покидать свои дома, оставлять свое хозяйство, каждый надеется на то, что все обойдется. Некоторые жители до последнего ждали спада воды, который, к сожалению, пока не произошел, остались в своих домах, а теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга и Московской области, на подъезде – из Омска, Самары и Ижевска. Все прошли специальную подготовку, обеспечены техникой и оборудованием. Работаем вместе с Народным фронтом во взаимодействии с МЧС России", – прокомментировал член Исполкома ВСКС Ильяс Тлеубаев.