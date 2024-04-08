Добровольцы-спасатели помогают на месте ЧС в Оренбургской области
Эвакуация из зоны подтопления в Оренбургской области. Обложка © Life.ru / Андрей Тишин
Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей помогают специальным службам в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Орском районе Оренбургской области, где прорыв дамбы привел к затоплению населенных пунктов.
Студенты-спасатели проводят мониторинг ситуации на местности, патрулируют подтопленные территории на лодках, помогают в эвакуации людей и животных, сборе и доставке гуманитарной помощи.
Вместе с Народным фронтом добровольцы ВСКС выясняют потребности пострадавших жителей в пунктах временного размещения, чтобы обеспечить их необходимыми продуктами и вещами, участвуют в работе штаба ликвидации ЧС при администрации Орского городского округа.
Все студенты-спасатели обладают необходимыми знаниями и навыками для работы в зоне ЧС, многие из них уже не раз участвовали в ликвидации последствий подтоплений. Команда ВСКС обеспечена всем необходимым оборудованием: аварийно-спасательными автомобилями, плавсредствами, спасательными жилетами, специальной экипировкой и средствами защиты для работы в воде.
"Людям всегда сложно покидать свои дома, оставлять свое хозяйство, каждый надеется на то, что все обойдется. Некоторые жители до последнего ждали спада воды, который, к сожалению, пока не произошел, остались в своих домах, а теперь из многих районов выбраться можно только на лодке. Помогаем им в этом. Помимо добровольцев оренбургского отделения ВСКС здесь уже находятся наши ребята из Екатеринбурга и Московской области, на подъезде – из Омска, Самары и Ижевска. Все прошли специальную подготовку, обеспечены техникой и оборудованием. Работаем вместе с Народным фронтом во взаимодействии с МЧС России", – прокомментировал член Исполкома ВСКС Ильяс Тлеубаев.
Напомним, что весенний паводок затронул 39 регионов России, наиболее сложная ситуация в Оренбургской области, где был введён режим ЧС федерального значения. Также подтопления домов, участков и дорог фиксируются в Башкирии, Самарской, Саратовской, Ульяновской областях. Осложняется ситуация в Курганской области, где в зоне возможного подтопления находятся более 18 тыс. человек.