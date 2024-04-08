Появилось видео момента смертельного обрушения моста под Смоленском
SHOT опубликовал видео момента обрушения моста в Смоленской области
Мост, который обрушился в Смоленской области. Обложка © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Телеграм-канал SHOT опубликовал видео момента обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Инцидент произошёл прямо на глазах у водителей и попал на камеру автомобильного регистратора.
Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT
Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку после обрушения моста на железнодорожные пути. Уточняется, что, по предварительным данным, всё произошло в 16:35 по московскому времени. В результате инцидента движение поездов на данном участке приостановили.
Мост, который обрушился в Смоленской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура
Проверку также организовала и Прокуратура Смоленской области, в ходе которой правоохранители дадут оценку деятельности уполномоченных органов по содержанию и ремонту моста. На место инцидента выехал региональный прокурор Сергей Карапетян. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, уточнили в надзорном ведомстве.
Напомним, в Вязьме Смоленской области рухнул мост, на котором находились легковой и грузовой автомобили. При падении сооружение повредило газовую трубу, сейчас на месте работают сотрудники экстренных служб. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов. В результате ЧП один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали.