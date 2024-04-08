Появилось видео момента смертельного обрушения моста под Смоленском

Телеграм-канал SHOT опубликовал видео момента обрушения Панинского моста в Вязьме Смоленской области. Инцидент произошёл прямо на глазах у водителей и попал на камеру автомобильного регистратора.

Момент обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Видео © SHOT

Тем временем Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку после обрушения моста на железнодорожные пути. Уточняется, что, по предварительным данным, всё произошло в 16:35 по московскому времени. В результате инцидента движение поездов на данном участке приостановили.

Мост, который обрушился в Смоленской области. Фото © Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура