"На Украине нет войны": В Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

На Украине нет войны с законодательной точки зрения. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведён", — подчеркнул Соскин.