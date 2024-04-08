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8 апреля, 20:18

"На Украине нет войны": В Киеве сделали неожиданное заявление о конфликте с Россией

Бывший советник Кучмы Соскин: Военное положение на Украине неконституционно

На Украине нет войны с законодательной точки зрения. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"У нас война не объявлена, она не закреплена нигде, а по конституции, чтобы войну объявить, нужно проводить референдум. Он не был проведён", — подчеркнул Соскин.

Экс-советник также заявил о необходимости заключить перемирие с Россией и напомнил, что военное положение в Незалежной неконституционно, а полномочия Владимира Зеленского, который его объявил, вообще официально уже истекли в марте этого года.

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Life.ru сообщал, что полномочия Зеленского истекут в ночь на 21 мая 2024 года, по конституции Незалежной пролонгировать их нельзя. В соответствии с действующей на Украине декларацией президентские и парламентские выборы до завершения боевых действий проводить запрещено. В ней также уточняется, что их можно организовать не менее чем через шестимесячный срок после отмены военного положения, которое в Незалежной продлили до 13 мая.

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Shutterstock / FOTODOM

Анатолий Симоненко
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