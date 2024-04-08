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8 апреля, 20:41

Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву

Минздрав: В Москву доставят троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме

Врачи решили эвакуировать в Москву троих пострадавших в результате обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Как сообщается в телеграм-канале Минздрава России, ещё один раненый поступит на лечение в региональную больницу.

"Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", — уточнили в пресс-службе ведомства.

Около 8,8 тысячи жителей остались без газа после обрушения моста под Смоленском
Около 8,8 тысячи жителей остались без газа после обрушения моста под Смоленском

Напомним, 8 апреля в Смоленской области рухнул мост, на котором находились легковой и грузовой автомобили. При падении сооружение повредило газовую трубу. Также известно, что конструкция упала на железнодорожные пути, что привело к обрыву проводов. В результате обрушения моста один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

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Telegram / Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Анатолий Симоненко
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