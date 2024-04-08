Троих пострадавших при обрушении моста в Вязьме доставят в Москву

Врачи решили эвакуировать в Москву троих пострадавших в результате обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Как сообщается в телеграм-канале Минздрава России, ещё один раненый поступит на лечение в региональную больницу.

"Медики эвакуируют четверых пострадавших при обрушении автомобильного моста в Вяземском районе Смоленской области. Бригада специалистов Федерального центра медицины катастроф (ФЦМК) Минздрава России доставит троих из них на лечение в федеральные центры Минздрава в Москву, ещё одного заберут к себе специалисты Смоленской областной клинической больницы", — уточнили в пресс-службе ведомства.