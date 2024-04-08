"Нет смысла": Рухнувший в Вязьме мост не будут восстанавливать

Мост, который обрушился в Вязьме Смоленской области, не подлежит восстановлению. Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин, специалистами будет подготовлен новый проект.

"Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути, нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла", — пообещал Анохин.