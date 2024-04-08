"Нет смысла": Рухнувший в Вязьме мост не будут восстанавливать
Губернатор Анохин: Восстанавливать обрушившийся в Вязьме мост нет смысла
Мост, который обрушился в Вязьме Смоленской области, не подлежит восстановлению. Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор региона Василий Анохин, специалистами будет подготовлен новый проект.
"Завтра определяем цену восстановительных работ, приступим к демонтажу. По сути, нужно новый готовить проект, потому что этот мост уже восстанавливать никакого не имеет смысла", — пообещал Анохин.
Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Смоленской области обрушился мост, на нём в этот момент находились легковой и грузовой автомобили. Во время обрушения пострадала газовая труба. Ещё конструкция упала на железнодорожные пути, это привело к обрыву проводов. Не обошлось без жертв: один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.