Последствия обрушения моста в Вязьме ликвидируют более 450 человек

Более 450 человек задействованы в ликвидации последствий обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста. Видео © Telegram / Василий Анохин

"Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — рассказал чиновник и поблагодарил людей за помощь.