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9 апреля, 01:17

Последствия обрушения моста в Вязьме ликвидируют более 450 человек

Губернатор Анохин: 455 человек устраняют последствия обрушения моста в Вязьме

Более 450 человек задействованы в ликвидации последствий обрушения моста в Вязьме Смоленской области. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин.

В Вязьме задействовали 455 человек для устранения последствий обрушения моста. Видео © Telegram / Василий Анохин

"Уже 455 человек и 55 единиц спецтехники задействовали для устранения последствий обрушения путепровода в Вязьме", — рассказал чиновник и поблагодарил людей за помощь.

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Напомним, в понедельник, 8 апреля, в Смоленской области обрушился мост, на нём в этот момент находились легковой и грузовой автомобили. Конструкция повредила газовую трубу, а также ж/д пути, что привело к обрыву проводов. В результате происшествия один человек погиб, пятеро, в том числе ребёнок, пострадали. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Обложка ©

Telegram / Василий Анохин

Оксана Попова
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